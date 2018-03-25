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Бывший игрок сборной Испании Хави стал послом чемпионата мира по футболу 2022 года

Спорт
25 марта, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Турнир пройдет в Катаре

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Хави (вверху)

Хави (вверху)

© EPA/TONI GARRIGA

ТАСС, 25 марта. Бывший полузащитник сборной Испании Хави, ныне выступающий в катарском клубе "Аль- Садд", назначен послом чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает AFP.

"Я видел, что футбол может делать в общинах в Катаре и во всех регионах мира. Футбол объединяет людей, разрушает стереотипы и социальные барьеры", - сказал Хави.

Футболист выступал за испанскую "Барселону" с 1998 по 2015 год. В июне 2015-го он перешел в "Аль-Садд", подписав контракт на три года с возможностью продления в качестве тренера.

В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012). В составе "Барселоны" он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз - чемпионата Испании. Также в его активе три победы в Кубке Испании и шесть - в Суперкубке страны. Хави является двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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