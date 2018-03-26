Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует без участия спортсменов из России

ТАСС, 26 марта. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует в понедельник в Бухаресте. В течение недели будут разыграны медали в восьми мужских и восьми женских весовых категориях, российские тяжелоатлеты участия в международных соревнованиях вновь не примут - из-за отстранения национальной федерации.

В Бухаресте определятся чемпионы мира в мужских категориях до 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105 и свыше 105 кг, а также в весе до 48, 53, 58, 63, 69, 75, 90 и свыше 90 кг - у женщин. В чемпионате Европы в румынской столице примут участие 212 спортсменов из 31 страны, при этом лишь хозяева из Румынии будут представлены максимальной квотой - 16 человек. Не выступают на чемпионате Европы и тяжелоатлеты из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины, чьи федерации также наказаны за неоднократные нарушения антидопинговых правил.

На чемпионате мира 2017 года, который прошел в ноябре- декабре в американском Анахайме, европейские тяжелоатлеты завоевали четыре золотые медали. Две из них на счету спортсменов из Грузии - олимпийский чемпион Лаша Талахадзе победил в категории свыше 105 кг, тогда как Анастасия Годфрид стала лучшей в весе до 90 кг. Чемпионами мира также стали румынка Лоредана Тома (63 кг) и испанка Лидия Валентин (75 кг).

Все чемпионы мира примут участие в европейском первенстве в Бухаресте, включая Талахадзе - единственного европейского олимпийского чемпиона 2016 года. Одним из его главных конкурентов в абсолютной категории в Бухаресте станет соотечественник Иракли Турманидзе - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. При этом Талахадзе, Тома и Валентин будут защищать титулы чемпионов Европы, завоеванные в прошлом году.

Федерация антидопинговому кодексу соответствует

В сентябре прошлого года на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран, а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.

При этом на состоявшемся на минувшей неделе симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) было подтверждено соответствие IWF кодексу организации.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике - одно из старейших соревнований континента, первый турнир состоялся в Роттердаме (Нидерланды) в 1896 году - в год первой современной Олимпиады. На чемпионате Европы 2017 года, который прошел в хорватском Сплите, российские штангисты завоевали 11 медалей, из них пять золотых. Победителями стали Адам Малигов (категория до 94 кг), Наталья Хлесткина (58), Анастасия Романова (69), Диана Мстиева (90) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг).

В субботу на исполкоме Европейской федерации тяжелой атлетики было решено, что чемпионат Европы 2019 года пройдет в грузинском Батуми.