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"Индиана" в овертайме обыграла "Майами" в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

Спорт
26 марта, 5:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Также путевку в плей-офф получила "Филадельфия"

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Матч "Индиана" - "Майами"

Матч "Индиана" - "Майами"

© AP Photo/Michael Conroy

ТАСС, 26 марта. "Индиана" в овертайме обыграла "Майами" со счетом 113:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Самым результативным у победителей стал защитник Виктор Оладипо, набравший 23 очка. У проигравших 19 очков на счету защитника Тайлера Джонсона.

"Индиана" занимает пятое место в Восточной конференции, одержав 43 победы в 74 матчах. "Майами" расположился на восьмой строчке с 39 победами в 74 встречах. Также после матча "Индианы" путевку в плей-офф обеспечила себе "Филадельфия", занимающая четвертое место (42 победы в 72 встречах).

Таким образом, на Востоке известно уже пять участников плей-офф: "Торонто", "Бостон", "Кливленд", "Филадельфия" и "Индиана". На Западе путевки пока получили только "Хьюстон" и "Голден Стэйт".

Результаты других матчей дня:

  • "Бруклин" - "Кливленд" - 114:121
  • "Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 97:101
  • "Сакраменто" - "Бостон" - 93:104
  • "Торонто" - "Клипперс" - 106:117
  • "Оклахома" - "Портленд" - 105:108
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