"Индиана" в овертайме обыграла "Майами" в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

ТАСС, 26 марта. "Индиана" в овертайме обыграла "Майами" со счетом 113:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечила себе путевку в плей-офф.
Самым результативным у победителей стал защитник Виктор Оладипо, набравший 23 очка. У проигравших 19 очков на счету защитника Тайлера Джонсона.
"Индиана" занимает пятое место в Восточной конференции, одержав 43 победы в 74 матчах. "Майами" расположился на восьмой строчке с 39 победами в 74 встречах. Также после матча "Индианы" путевку в плей-офф обеспечила себе "Филадельфия", занимающая четвертое место (42 победы в 72 встречах).
Таким образом, на Востоке известно уже пять участников плей-офф: "Торонто", "Бостон", "Кливленд", "Филадельфия" и "Индиана". На Западе путевки пока получили только "Хьюстон" и "Голден Стэйт".
Результаты других матчей дня: