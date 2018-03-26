"Индиана" в овертайме обыграла "Майами" в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

ТАСС, 26 марта. "Индиана" в овертайме обыграла "Майами" со счетом 113:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Самым результативным у победителей стал защитник Виктор Оладипо, набравший 23 очка. У проигравших 19 очков на счету защитника Тайлера Джонсона.

"Индиана" занимает пятое место в Восточной конференции, одержав 43 победы в 74 матчах. "Майами" расположился на восьмой строчке с 39 победами в 74 встречах. Также после матча "Индианы" путевку в плей-офф обеспечила себе "Филадельфия", занимающая четвертое место (42 победы в 72 встречах).

Таким образом, на Востоке известно уже пять участников плей-офф: "Торонто", "Бостон", "Кливленд", "Филадельфия" и "Индиана". На Западе путевки пока получили только "Хьюстон" и "Голден Стэйт".

Результаты других матчей дня:

"Бруклин" - "Кливленд" - 114:121

"Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 97:101

"Сакраменто" - "Бостон" - 93:104

"Торонто" - "Клипперс" - 106:117

"Оклахома" - "Портленд" - 105:108