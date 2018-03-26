Трипл-дабл Хардена помог "Хьюстону" обыграть "Атланту" в матче НБА

ТАСС, 26 марта. "Хьюстон" обыграл "Атланту" со счетом 118:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Четвертый в сезоне и 35-й в карьере трипл-дабл сделал лидер "Хьюстона" Джеймс Харден. На его счету 18 очков, 10 подборов и 15 передач. Самым результативным в матче стал форвард гостей Торин Принс, набравший 28 очков. У хозяев 25 очков на счету защитника Джеральда Грина.

"Хьюстон" одержал девятую победу подряд. Клуб занимает первое место в Западной конференции с 60 победами в 74 встречах. "Атланта" расположилась на последней строчке на Востоке с 21 победой в 74 матчах.

В другом матче дня действующий чемпион "Голден Стэйт" дома проиграл "Юте" со счетом 91:110. Из-за травм встречу пропустили сразу четыре лидера хозяев: Стефен Карри, Кевин Дюрант, Дрэймонд Грин и Клей Томпсон.

"Голден Стэйт" занимает второе место на Западе (54 победы, 18 поражений), "Юта" - восьмое (41-32).