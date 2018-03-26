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"Амур" продлил контракты с хоккеистами Коларжем и Зогорной

Спорт
26 марта, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Условия новых контрактов игроков не разглашаются

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Ян Коларж (слева)

Ян Коларж (слева)

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Хабаровский хоккейный клуб "Амур" продлил соглашения с защитником Яном Коларжем и нападающим Томашем Зогорной. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия новых контрактов хоккеистов не разглашаются.

Коларж и Зогорна выступают за "Амур" с 2015 года. Коларж провел 176 матчей в составе хабаровского клуба, в которых забросил 17 шайб и сделал 30 результативных передач, также на счету 31-летнего игрока 225 силовых приема и 246 заблокированных бросков. 30-летний Зогорна провел за "Амур" 171 матч, отметившись 33 шайбами и 55 результативными передачами.

Коларж и Зогорна являются игроками сборной Чехии. Оба хоккеиста выступали на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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