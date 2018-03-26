"Рубин" проведет матчи 25-го и 27-го туров РФПЛ на Центральном стадионе Казани

ТАСС, 26 марта. "Рубин" проведет домашние матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против грозненского "Ахмата" (25-й тур) и "Ростова" (27-й тур) на Центральном стадионе Казани. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Центральный стадион заявлен "Рубином" в качестве резервной арены. Матч против "Ахмата" пройдет 7 апреля, против "Ростова" - 21 апреля. Матч 29-го тура с "Уфой" пройдет уже на стадионе "Казань-Арена". После 23-х туров чемпионата России "Рубин" занимает девятое место, набрав 27 очков.

"Символично, что свой юбилей - 20 апреля клубу исполнится 60 лет - "Рубин" встретит именно на Центральном стадионе, - говорится в сообщении. - С Центральным связаны самые яркие страницы в истории клуба, а трибуны стадиона по- прежнему хранят воспоминания громких побед".

Ранее предъявлялись претензии к газону на "Казань-Арене", на которой состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Стадион примет игры группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), а также по одной игре стадии 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (6 июля).