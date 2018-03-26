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Футболист "Арсенала" эль-Ненни продлил контракт с клубом

Спорт
26 марта, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Соглашение 25-летнего игрока сборной Египта рассчитано до 2020 года

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Мохаммед эль-Ненни

Мохаммед эль-Ненни

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 26 марта. Египетский полузащитник английского "Арсенала" Мохаммед эль-Ненни подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала".

Соглашение 25-летнего игрока рассчитано до 2020 года.

В текущем сезоне эль-Ненни провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе сборной Египта футболист дебютировал в 2011 году во встрече с командой Сьерра-Леоне (1:2), всего полузащитник сыграл за национальную сборную 59 встреч, в которых забил 5 голов.

Сборная Египта является соперником команды России по группе A чемпионата мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч Россия - Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

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