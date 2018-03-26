СМИ: футболист "Зенита" Кришито в ближайшее время подпишет контракт с "Дженоа"

ТАСС, 26 марта. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Доменико Кришито в ближайшее время подпишет контракт с итальянским клубом "Дженоа". Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.com.

Соглашение 31-летнего Кришито с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2018 года, после чего он станет свободным агентом. Ранее футболист сообщил, что не собирается продлевать соглашение с российским клубом и перейдет в "Дженоа", в котором начинал профессиональную карьеру в 2003 году. По информации издания, контракт игрока с итальянским клубом будет подписан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Кришито провел за "Зенит" 33 матча, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из "Дженоа", за который выступал в 2003 году, а также в период с 2006 по 2009-й и с 2008-го по 2011-й. Также он провел девять матчей за туринский "Ювентус" (2004-2006, 2007-2008). В составе "Зенита" итальянец дважды выигрывал чемпионат России (2011/12, 2014/15), а также побеждал в Кубке России (2015/16) и два раза становился обладателем Суперкубка страны (2015, 2016).

В активе Кришито 22 матча за сборную Италии.