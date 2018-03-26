Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Румынка Андрис стала первой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Спорт
26 марта, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

23-летняя спортсменка в финале взяла вес в 179 кг

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 марта. Елена Андрис из Румынии завоевала золото в весовой категории до 48 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал в Бухаресте.

23-летняя спортсменка в финале взяла вес в 179 кг (79 кг + 100 кг). Серебро завоевала Анаис Мишель из Франции (174 кг), бронза у болгарки Даниэлы Пандовой (165 кг).

В весовой категории до 56 кг у мужчин победу с результатом 254 кг одержал испанец Хосуэ Брачи, второе место занял итальянец Мирко Скарантино (253 кг), бронзовую медаль завоевал румын Илие Константин Чотой (247 кг).

В сентябре 2017 года на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится 1 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
3
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама