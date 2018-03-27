Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горшков: российские фигуристы в целом показали хорошие результаты в сезоне

Спорт
27 марта, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

На прошлой неделе прошел заключительный международный старт сезона - чемпионат мира в Милане, где российские спортсмены завоевали две медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию в целом показала хорошие результаты в минувшем сезоне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Интервью

Михаил Коляда

Михаил Коляда: чтобы быть первым, нужно перестать бояться ошибок

Перейти в раздел Интервью

На прошлой неделе прошел заключительный международный старт сезона - чемпионат мира в Милане, где российские спортсмены завоевали две медали. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов в соревнованиях спортивных пар, бронзовым - Михаил Коляда в мужском одиночном катании.

"Результаты, показанные российскими фигуристами в этом сезоне, в целом успешные, - сказал Горшков. - Конечно, всегда хочется большего, мы будем делать выводы и будем работать дальше".

"В этом сезоне наша сборная команда была сформирована в основном из молодых спортсменов, многие из которых являлись дебютантами взрослых соревнований. Поэтому у нас есть все основания надеяться на серьезную перспективу в наступающем олимпийском цикле", - добавил он.

В Милане в женском одиночном катании россиянки впервые с 2013 года остались без наград. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова стала пятой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
2
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
3
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Путин пообещал жителям Кемерова, что все виновные в пожаре в ТЦ будут наказаны
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама