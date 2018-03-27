Горшков: российские фигуристы в целом показали хорошие результаты в сезоне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию в целом показала хорошие результаты в минувшем сезоне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

На прошлой неделе прошел заключительный международный старт сезона - чемпионат мира в Милане, где российские спортсмены завоевали две медали. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов в соревнованиях спортивных пар, бронзовым - Михаил Коляда в мужском одиночном катании.

"Результаты, показанные российскими фигуристами в этом сезоне, в целом успешные, - сказал Горшков. - Конечно, всегда хочется большего, мы будем делать выводы и будем работать дальше".

"В этом сезоне наша сборная команда была сформирована в основном из молодых спортсменов, многие из которых являлись дебютантами взрослых соревнований. Поэтому у нас есть все основания надеяться на серьезную перспективу в наступающем олимпийском цикле", - добавил он.

В Милане в женском одиночном катании россиянки впервые с 2013 года остались без наград. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова стала пятой.