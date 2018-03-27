Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля

Спорт
27 марта, 18:08 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 27, марта. /ТАСС

После чемпионата они будут использоваться для развития детско-юношеского футбола

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Тренировочные площадки в Ростове-на-Дону, где во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут заниматься сборные, введут в эксплуатацию до середины апреля. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"У нас три тренировочные площадки, которые могут быть задействованы в чемпионате мира, три тренировочные площадки при базах размещения команд. Площадки при базах размещения команд ни одна команда не выбрала, поэтому они задействованы не будут. Но мы их будем в сроки, установленные программой, завершать, никаких рисков я не вижу. Задействованы будут наши тренировочные площадки - действующий стадион "Олимп-2", где идет сейчас текущий ремонт, стадион "Локомотив", который до конца месяца уже будет введен в эксплуатацию, стадион СКА планируется до середины апреля также ввести в эксплуатацию", - пояснил он.

Как сообщалось, первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, сдана в городе Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах "Труд" (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако во время ЧМ-2018 они задействованы не будут.

После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на- Дону. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
НАТО высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама