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Российский шахматист Карякин сыграл вничью с Дин Лижэнем в 14-м туре турнира претендентов

Спорт
27 марта, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Россиянин еще сохраняет шансы на победу в турнире

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/PETER FOLEY

ТАСС, 27 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в партии заключительного тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

В другой встрече армянин Левон Аронян сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Продолжаются встречи Владимир Крамник (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия) - Фабиано Каруана (США).

После этой ничьи Карякин набрал 8 очков, Дин Лижэнь - 7,5. Китаец потерял шансы на победу в турнире, россиянин станет победителем, если Каруана (8 очков) проиграет в своей встрече. Также сохраняют шансы на выигрыш Каруана и Мамедьяров (7,5), который сможет подняться на первое место в турнирной таблице только в случае победы в партии против Крамника и при поражении Каруаны.

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна - Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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