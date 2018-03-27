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Клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" отправил россиянина Георгиева в АХЛ

Спорт
27 марта, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В основной состав "Рейнджерс" вернулся чешский вратарь Ондржей Павелец, пропустивший почти два месяца из-за травмы колена

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ТАСС, 27 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" отправил российского голкипера Александра Георгиева в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Хартфорд Вулф Пэк". Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

В основной состав "Рейнджерс" вернулся чешский вратарь Ондржей Павелец, пропустивший почти два месяца из-за травмы колена.

Георгиев родился в Болгарии, но в детстве переехал с семьей в Москву. Спортивную карьеру он начал в воскресенском "Химике" (2009-2014), также вратарь играл за финские ТПС и СаПКо, в июле 2017 года он подписал контракт новичка с "Нью-Йорк Рейнджерс". В нынешнем сезоне Георгиев, которому в феврале исполнилось 22 года, провел за команду 10 встреч, отражая в среднем 91,8% бросков за игру.

Георгиев в составе сборной России стал серебряным призером молодежного (игроки в возрасте до 20 лет) чемпионата мира 2016 года.

В сезоне-2017/18 "Хартфорд Вулф Пэк" занимает десятое место в Восточной конференции АХЛ.

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