Швец: матчи с командами Бразилии и Франции пошли на пользу сборной России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеские матчи против команд Бразилии и Франции пошли на пользу сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Антон Швец.

Россияне 23 марта на стадионе "Лужники" проиграли команде Бразилии со счетом 0:3, 27 марта - сборной Франции в Санкт-Петербурге со счетом 1:3.

"В этом матче мы выглядели лучше, чем с бразильцами. После игры Станислав Саламович [Черчесов] сказал, что нужно продолжать работать, эти игры пошли на пользу. Обе команды были классные, против них всегда нужно играть, надо набираться опыта, а дальше будет все лучше и лучше. Позже разберем игру и посмотрим", - отметил Швец.

Игрок выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"То, что произошло, это ужасно. Соболезную всем семьям погибших. Каждый игрок воспринимает трагедию по-своему, на меня это повлияло, очень грустно от этого", - сказал футболист.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.

Перед чемпионатом мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, россияне сыграют против команд Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).