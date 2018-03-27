Черышев: нынешний состав сборной России по футболу выглядит не хуже команд прошлых лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Текущий состав сборной России по футболу не уступает командам, которые были в предыдущие годы. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Денис Черышев.

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча прошла в Санкт- Петербурге. 23 марта россияне в Москве проиграли бразильцам - 0:3.

"Пытался изменить игру, но, к сожалению, не получилось. Очень рад и благодарен тренеру за то, что он предоставил игровое время, это дает мне сил работать дальше, чтобы вернуться в сборную уже на чемпионат мира. В сборной есть очень хорошие ребята, с которыми я не был знаком. Думаю, эта команда не уступает тем, которые были в прошлые годы, и мы должны все вместе двигаться дальше, потому что это единственный способ сделать что-то хорошее на чемпионате мира", - сказал Черышев.

Черышев отметил, что ему нравится работать с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. "Конкретного разговора с тренером не было, но меня пробовали на тренировках на разных позициях: сегодня вышел на своей - слева, так что было комфортно, но, если в будущем надо будет выйти на другой - я только рад. Мне очень понравился Станислав Саламович - очень требовательный, а это всегда нужно команде", - сказал полузащитник.

"Думаю, сборная Франции мало кому уступает в мире. Для нас всех этот матч должен стать хорошим уроком. Мы должны просто учиться и повышать свой уровень", - добавил футболист.

На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая в Инсбруке) и Турции (5 июня на стадионе "Динамо"). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.