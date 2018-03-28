Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан третьей звездой дня НХЛ

ТАСС, 28 марта. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко стал третьей звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В победном матче против "Сан-Хосе" (3:2 ОТ) Тарасенко забросил две шайбы, в том числе победную.

Первой звездой дня стал австрийский нападающий "Коламбуса" Томас Ванек. Он забросил три шайбы и сделал результативную передачу в матче против "Эдмонтона" и помог команде отыграться со счета 0:3 и победить (7:3).

Второй звездой дня признан канадский нападающий "Виннипега" Брэндон Танев, оформивший хет-трик в матче против "Бостона" (5:4 Б).