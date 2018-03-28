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Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан третьей звездой дня НХЛ

Спорт
28 марта, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Российский хоккеист забросил две шайбы в матче против "Сан-Хосе"

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 28 марта. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко стал третьей звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В победном матче против "Сан-Хосе" (3:2 ОТ) Тарасенко забросил две шайбы, в том числе победную.

Первой звездой дня стал австрийский нападающий "Коламбуса" Томас Ванек. Он забросил три шайбы и сделал результативную передачу в матче против "Эдмонтона" и помог команде отыграться со счета 0:3 и победить (7:3).

Второй звездой дня признан канадский нападающий "Виннипега" Брэндон Танев, оформивший хет-трик в матче против "Бостона" (5:4 Б).

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