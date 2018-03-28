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Выставка "Динамо - 95 лет" открылась в Москве

Спорт
28 марта, 12:17 дата обновления: 28 марта, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Выставка будет работать до 30 марта

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Открытие выставки, посвященной 95-летию физкультурно-спортивного общества "Динамо", состоялось в Государственной думе. Выставку совместно проводят комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также общественно-государственное объединение "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".

В открытии выставки приняли участие председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, заместители председателя комитета Государственной думы по физической культуре Артур Таймазов и Валерий Газзаев, а также заместитель министра спорта России Марина Томилова

"Выставочные экспонаты отражают цели динамовского движения: пропаганду здорового образа жизни; развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных видов спорта и совершенствование физической подготовки личного состава силовых структур", - сказал Дегтярев.

Жириновский на церемонии рассказал, что был членом общества "Юный динамовец". "60 лет назад я вступил в общество "Юный динамовец", даже нашел свой членский билет. Бумага уже истлела, но видна дата вступления - 7 февраля 1958 года. Я даже платил членский взнос, 2 копейки", - рассказал он.

Выставка будет работать до 30 марта.

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