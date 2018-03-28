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Глава FIL заявил, что готов провести в Сочи в 2019 году этап Кубка мира по санному спорту

Спорт
28 марта, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Москва в январе 2019 года примет этап Кубка мира по натурбану

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Глава FIL Йозеф Фендт и президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

Глава FIL Йозеф Фендт и президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

© Пресс-служба Федерации санного спорта России

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт на встрече с главой Федерации санного спорта России (ФССР) Наталией Гарт сообщил, что в предварительных планах FIL на следующий сезон значится проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту. Об этом сообщает пресс-служба ФССР.

Встреча состоялась в Москве 28 марта. Федерация санного спорта России отмечает при этом, что этап Кубка мира в Сочи в следующем сезоне является обязательным условием для проведения там же в 2020 году чемпионата мира по санному спорту.

Москва в январе 2019 года примет этап Кубка мира по натурбану. В нынешнем сезоне Москва также должна была принять этап Кубка мира по натурбану, но он был отменен из- за погодных условий.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что будет настаивать на том, чтобы крупные международные соревнования не проходили в странах, которые не соответствуют требованиям организации. В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу.

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