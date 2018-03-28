Чемпионат мира по керлингу - 2018 в миксте пройдет в Канаде

ТАСС, 28 марта. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд состоится в канадском городе Келоуна в октябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

Ранее в Келоуне проходили чемпионат мира среди юниоров 2002 года и чемпионат мира по керлингу в 1986 году.

Турнир в миксте пройдет в четвертый раз в истории. Ранее соревнования проходили в Берне (Швейцария), Казани и Шампери (Швейцария). Действующим чемпионом мира является команда Шотландии. Российские керлингисты в смешанных турнирах становились чемпионами мира однажды - в 2016 году во главе со скипом Александром Крушельницким. Смешанные команды составлены из двух мужчин и двух женщин.