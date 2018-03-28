Чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2018/19 пройдет с 2 сентября по 10 июня

ТАСС, 28 марта. Чемпионат России по мини- футболу в сезоне-2018/19, согласно проекту календаря, пройдет с 2 сентября по 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Первый тур чемпионата будет сдвоенным и начнется 2 сентября. Также за основу был взят проект, согласно которому на стадии 1/8 финала Кубка России в случае встречи команды Суперлиги и команды Высшей лиги будут сыграны два матча на арене клуба Высшей лиги. Для матчей двух команд Суперлиги сохраняется действующий регламент. Также клубы утвердили временные рамки начала матчей: не ранее 11 часов по местному времени и не позднее 19:30 по московскому.

Действующим чемпионом России является московское "Динамо".