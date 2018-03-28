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Все билеты на первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде проданы

Спорт
28 марта, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Встреча между "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" состоится 11 апреля

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Стадион "Калининград"

Стадион "Калининград"

© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Все билеты на тестовый матч на стадионе "Калининград", который летом примет матчи чемпионата мира по футболу, проданы. Об этом сообщает пресс-служба калининградской "Балтики".

Первый матч на стадионе "Калининград" "Балтика" проведет с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), встреча пройдет 11 апреля. Изначальная квота на игру составляла 10 тыс. билетов, но позже была увеличена до 15 тыс.

"В настоящий момент в продажу поступили билеты на вторую игру [на стадионе "Калининград"] - между "Балтикой" и "Химками", которая состоится 21 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Еще один тестовый матч на арене пройдет 12 мая. Ранее сообщалось, что первый матч на поле нового стадиона пройдет между "Балтикой" и немецким "Шальке" 22 марта, но игра была перенесена из-за холодной погоды.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

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