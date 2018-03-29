"Филадельфия" победила "Колорадо" в матче НХЛ, Проворов набрал два очка

ТАСС, 29 марта. "Филадельфия" победила "Колорадо" со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник гостей Иван Проворов забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Россиянин забил гол на 19-й минуте, автором еще одной шайбы в составе победителей стал Клод Жиру (11), которому ассистировал Проворов. Хозяева ответили точным броском Мэттью Ньето (26).

На счету 21-летнего Проворова, который был признан первой звездой матча с "Колорадо", 37 очков (15 шайб + 22 передачи) в 78 играх нынешнего сезона.

В турнирной таблице Западной конференции "Колорадо" занимает девятое место, набрав в 77 матчах 90 очков. "Филадельфия" идет шестой на Востоке (92 очка после 78 игр).

В другом матче дня "Вегас" на своей площадке проиграл "Аризоне" со счетом 2:3.