Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Филадельфия" победила "Колорадо" в матче НХЛ, Проворов набрал два очка

Спорт
29 марта, 7:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1, российский защитник забросил шайбу и отдал голевую передачу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иван Проворов

Иван Проворов

© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 29 марта. "Филадельфия" победила "Колорадо" со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник гостей Иван Проворов забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Россиянин забил гол на 19-й минуте, автором еще одной шайбы в составе победителей стал Клод Жиру (11), которому ассистировал Проворов. Хозяева ответили точным броском Мэттью Ньето (26).

На счету 21-летнего Проворова, который был признан первой звездой матча с "Колорадо", 37 очков (15 шайб + 22 передачи) в 78 играх нынешнего сезона.

В турнирной таблице Западной конференции "Колорадо" занимает девятое место, набрав в 77 матчах 90 очков. "Филадельфия" идет шестой на Востоке (92 очка после 78 игр).

В другом матче дня "Вегас" на своей площадке проиграл "Аризоне" со счетом 2:3.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
2
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
3
Состояние пострадавшего во время пожара в Кемерове мальчика улучшается
4
Мэй и Меркель договорились продолжать противостояние "возросшей российской агрессии"
5
Guardian: Мэй согласна рассмотреть запрет на продажу долговых бумаг РФ в районе Сити
6
Прокуратура начала проверку по жалобам на действия спасателей при пожаре в ТРЦ в Кемерове
7
Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама