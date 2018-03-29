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"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА

Спорт
29 марта, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 103:93

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Брук Лопес

Брук Лопес

© AP Photo/Brandon Dill

ТАСС, 29 марта. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Далласом" со счетом 103:93 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой "Лейкерс" Брук Лопес, который набрал 22 очка и сделал семь подборов при четырех результативных передачах. Форвард хозяев Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл, записав на свой счет 20 очков и 10 подборов. В составе "Далласа" больше всех очков набрал форвард Харрисон Барнс (17).

"Лейкерс" одержал вторую победу за последние семь матчей. Калифорнийцы занимают 11-е место в Западной конференции, одержав 33 победы в 74 играх. "Даллас" потерпел шестое поражение за последние семь матчей, техасцы расположились на 13-й позиции на Западе, в активе команды 23 победы в 75 встречах. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче в ночь на субботу "Лейкерс" на своей площадке примет "Милуоки". "Даллас" в тот же день дома сыграет с "Миннесотой".

"Кливленд" обыграл на выезде "Шарлотт" со счетом 118:105, форвард гостей Леброн Джеймс набрал 41 очко. "Портленд", идущий на третьем месте на Западе, в гостях проиграл "Мемфису", который занимает 14-е место в конференции, со счетом 103:108. "Потрленд" в третий раз проиграл в последних 18 матчах, другие два поражения в этой серии из 18 игр команда потерпела от "Хьюстона" (1-е место на Западе) и от "Бостона" (2-е место на Востоке). "Миннесота" дома одержала победу над "Атлантой" (126:114), центровой хозяев Карл-Энтони Таунс набрал 56 очков и сделал 15 подборов, он стал первым игроком в истории клуба, который набрал такое количество очков в одной игре.

"Бруклин" в гостях победил "Орландо" (111:104), "Филадельфия" дома обыграла "Нью-Йорк" (118:101), "Бостон" на выезде оказался сильнее "Юты" (97:94).

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