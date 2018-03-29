Нападающий "Вашингтона" Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 29 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Вашингтон" в домашнем матче одержал победу над "Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2. Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме встречи, а также отметился результативной передачей.

Первой звездой дня стал канадский защитник "Аризоны" Кевин Коннотон. "Аризона" обыграла "Вегас" на выезде со счетом 3:2, Коннотон оформил дубль.

Канадский нападающий "Торонто" Митчелл Марнер признан третьей звездой дня. "Торонто" дома победил "Флориду" со счетом 4:3. Марнер забросил шайбу и отдал результативную передачу.