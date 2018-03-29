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Футболист "Динамо" Марков готовится к матчу против тульского "Арсенала" в общей группе

Спорт
29 марта, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Марков не попал в заявку на последний матч "Динамо" в национальном первенстве против "Краснодара"

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МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Евгений Марков тренируется в общей группе перед матчем чемпионата России против тульского "Арсенала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

Марков перешел в московский клуб из "Тосно" в зимнее трансферное окно и в первом официальном матче за бело-голубых отметился голом с пенальти в ворота "Уфы" (1:1). Всего на счету 23-летнего форварда девять забитых мячей в текущем чемпионате России, и он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира. Марков не попал в заявку на последний матч "Динамо" в национальном первенстве против "Краснодара" (0:0) в 22-м туре 10 марта.

"Марков должен работать сегодня в общей группе, но вопрос участия в матче - это прерогатива главного тренера", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что защитник сборной России Константин Рауш вернулся в расположение клуба в хороших физических кондициях. "Что касается Рауша, то он по состоянию на вчерашний день тренировался, его физическое состояние абсолютно нормальное. Федор Черных и Тони Шунич (представляют сборные Литвы и Боснии и Герцеговины соответственно - прим. ТАСС) возвращаются в клуб сегодня", - заявили в пресс-службе "Динамо".

Столичный клуб занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 24 очка после 22 матчей. Следующую игру "Динамо" проведет 31 марта на домашнем стадионе "Арена-Химки" против тульского "Арсенала".

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