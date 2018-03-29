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Флешмоб к ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане поддержали Васильев, Карелин и Брюсов

Спорт
29 марта, 16:02 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, марта. /ТАСС

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске

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Врио главы Дагестана Владимир Васильев, депутат Госдумы Александр Карелин и вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов

Врио главы Дагестана Владимир Васильев, депутат Госдумы Александр Карелин и вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов

© Пресс-служба администарции главы и правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Флешмоб, посвященный чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в дагестанском Каспийске, поддержали врио главы Дагестана Владимир Васильев, депутат Госдумы Александр Карелин и вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Флешмоб, посвященный чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе, набирает популярность. Известные спортсмены, коллективы министерств, соотечественники из других регионов фотографируются с табличкой Welcome to the Republic of Dagestan, приветствуя иностранных гостей предстоящего чемпионата. Акцию также поддержали и Владимир Васильев вместе с Александром Карелиным и Георгием Брюсовым во время встречи в Махачкале", - сказал представитель пресс- службы.

По его словам, в рамках встречи с руководителем региона Александр Карелин и Георгий Брюсов обсудили подготовку и проведение ЧЕ-2018 в Каспийске.

"Ваша поддержка, четкое целеположение, модернизация спорткомплекса, привлечение медийных ресурсов располагают всех остальных участников. Важно продемонстрировать, что это событие не только для борцов - ведь, по сути, именно сейчас наши команды начинают отбор спортсменов к олимпийским играм в Токио - но это событие для всего российского спорта", - сказал Карелин, слова которого приводит собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, все снимки по флешмобу размещаются в социальных сетях с тегом #kaspeuro2018.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске - городе-спутнике Махачкалы. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты UWW. Васильев возглавляет оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата.

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