Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волгоградские гиды научились особенностям обращения с туристами из Польши накануне ЧМ-2018

Спорт
29 марта, 20:52 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 29, марта. /ТАСС

По словам заведующей отделом областной научной библиотеки им. Горького Юлии Сусловой, поляки очень похожи на русских и по характеру, и по культуре поведения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Экскурсоводы из Волгограда в рамках мастер-класса изучили культуры и национальных особенностей жителей Польши, 28 июня сборная этой страны в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграет в Волгограде со сборной Японии, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Цель проведенного для волгоградских гидов мастер- классов в том, чтобы как можно лучше встретить польских болельщиков, учитывая их национальный колорит и культуру", - сказала ТАСС ведущая обучающего семинара, заведующая отделом областной научной библиотеки им. Горького Юлия Суслова.

По ее словам, поляки очень похожи на русских и по характеру, и по культуре поведения. "Они легко перестраивают планы, подстраиваются под ситуацию, у нас очень похожий язык, поляки открыты в общении, правда любят что-то или кого-то покритиковать, но не любят обсуждать личную жизнь. Это если очень коротко, но даже вот такие основные особенности экскурсоводы перед ЧМ-2018 должны знать", - отметила Суслова.

Семинары проводят Агентство развития туризма Волгоградской области совместно с научной библиотекой им. Горького и краеведческим музеем. Специалист агентства развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области Ольга Ибрагимова уточнила, что мастер-класс по истории Польши - уже третий по счету, ранее такие обучающие семинары прошли в Волгограде по знанию культуры Японии и Англии. "До начала турнира подобные мастер-классы пройдут по культуре остальных пяти стран, сборные которых приедут играть в Волгоград",- подчеркнула Ибрагимова.

На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" во время ЧМ-2018 пройдут четыре матча мирового первенства: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

Ранее замглавы комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани сообщила, что на ЧМ-2018 работать с иностранными туристами будут только аттестованные экскурсоводы, их в регионе подготовлено около 100, общаться они будут с болельщиками через переводчиков. В Волгограде достаточно переводчиков, в совершенстве знающих английский, как один из языков международного общения. Тем не менее ожидается, что некоторые организованные группы болельщиков приедут со своими переводчиками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
4
Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама