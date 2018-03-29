ФРР подала в Международную федерацию регби протест на выступление тонганца за румын

ТАСС, 29 марта. Федерация регби России (ФРР) направила запрос в Международную федерацию регби и Европейскую федерацию регби на правомерность выступления тонганца Сионе Факаосилеа за сборную Румынии на чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба ФРР.

Благодаря второму месту на чемпионате Европы, который является квалификационным турниром, сборная Румынии получила прямую путевку на Кубок мира 2019 года. Чемпионом Европы стала сборная Грузии, которая также обеспечила себе участие в Кубке мира. Россияне заняли на европейском первенстве четвертое место и, в случае, аннулирования результатов румын не смогут претендовать на их путевку. Третье место заняла сборная Испании.

Согласно правилам Международной федерации регби, игрок может выступать за сборную страны, если он или кто-то из его предков родился на ее территории, если он прожил в ней не менее 36 месяцев. Чтобы выступать за сборную другой страны, регбист должен иметь ее гражданство и выступить за нее на Олимпиаде, а также в течение трех лет не выступать за предыдущую команду.

Факаосилеа представлял Тонго в Мировой серии по регби-7 в 2013 году. Чтобы иметь право выступать за сборную Румынии на чемпионате Европы в этом году, он должен был получить ее гражданство до начала Гран-при Европы 2015 года и представить ее в отборочном турнире Олимпийских игр 2016 года. Однако ни в третьем туре Гран-при Европы, ни в турнире в Лиссабоне в 2015 году, на котором проходил отбор на Олимпиаду, Факаосилеа участия не принимал.