Лакерник: качество прыжков фигуристов станет важнее их количества из-за новых правил

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристы со следующего сезона станут больше следить за качественным исполнением прыжков, а не увеличивать их количество в программе из-за новых правил судейства. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

"Диапазон оценок прилично возрастет, - рассказал Лакерник. - Если сейчас спортсмен получает от минус трех до плюс трех баллов за невыполненный или хорошо выполненный элемент, то со следующего сезона диапазон составит "минус пять - плюс пять". Это новшество было базовым решением прошлого конгресса ISU. Поэтому сейчас спортсмены будут гнаться не за количеством прыжков, а за их качеством".

Вице-президент ISU отметил, что плохое исполнение приведет к потере большего количества баллов. "При серьезной ошибке спортсмен может пять баллов потерять, фигуристы должны понимать, что плохое исполнение будет наказываться сильнее, чем прежде, - сказал Лакерник. - Да, раньше был смысл идти на сложный элемент, даже получая за падение "минус три" от базовой стоимости прыжка, отсюда и часто звучавшие вслед за этим фразы: "я упал, но докрутил". Теперь же, если ты получишь "минус пять", от элемента останется полцены".

"Вопрос встанет больше перед тренерами - идти ли на весь набор четверных прыжков или урезать их количество, чтобы что-то осталось от программы", - добавил Лакерник.

Российская фигуристка Алина Загитова, выигравшая Олимпиаду в Пхёнчхане, исполнила в произвольной программе каскады тройной лутц - тройной ритбергер, двойной аксель - тройной тулуп, тройной флип - двойной тулуп - двойной ритбергер, тройной лутц, тройной сальхов, тройной флип, двойной аксель.

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