ФК "Тосно": ничто не мешает проведению матча с "Уралом" на стадионе "Петровский"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Тосно" планирует провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу с "Уралом" на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Тосно Вячеслав Матюшенко.

"Тосно", который выступает в премьер-лиге с текущего сезона, проводит домашние матчи на "Петровском", однако последний из них - с казанским "Рубином" 10 марта в 22-м туре - перенес на арену в Саранск. Как объяснил Матюшенко, сделано это было с целью поберечь газон на "Петровском" в связи с холодной погодой.

"Планируем сыграть на "Петровском", пока нам ничего не мешает, против никто не был, "Урал" уже покупает билеты. Погодные условия должны быть нормальными", - сообщил Матюшенко.

Согласно регламенту соревнований, тоснинский клуб обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля. "Отыграем матч со "Спартаком" и уведомим об этом лигу", - уточнил Матюшенко.

"Тосно" после 23 туров располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений).