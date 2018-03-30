"Авангард" продлил контракты с хоккеистами Чудиновым и Назаркиным

ТАСС, 30 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил контракты с защитниками Максимом Чудиновым и Евгением Назаркиным. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 28-летним Чудиновым рассчитано на один год, с 21-летним Назаркиным - на два года.

Чудинов в текущем сезоне провел за омский клуб 38 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Назаркин большую часть сезона провел в фарм-клубе "Авангарда" "Сарыарке", где в 19 матчах забросил две шайбы и отдал четыре передачи. В составе "Авангарда" он провел 11 матчей в сезоне-2017/18.

"Авангард" дошел до первого раунда текущего розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" - 3-4.