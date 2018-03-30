Центры госуслуг Москвы выдали первую тысячу паспортов болельщика ЧМ-2018

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Столичные центры "Мои документы" выдали первую тысячу паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В центрах госуслуг "Мои документы" выдали первую тысячу паспортов болельщика чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по сообщениям Минкомсвязи России, "всего в мире заказано уже 430 тыс. паспортов болельщика".

Паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года можно получить в четырех центрах "Мои документы" Москвы: во флагманском офисе "Мои документы" в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в офисах, расположенных в районах Замоскворечье, Беговом и поселении Московском. Паспорта болельщиков будут выдаваться в центрах госуслуг до 15 июля.

Паспорт болельщика является нововведением России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут игры, а также право бесплатного проезда в пригородных поездах, городском общественном транспорте, аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию РФ в период проведения турнира.