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Центры госуслуг Москвы выдали первую тысячу паспортов болельщика ЧМ-2018

Спорт
30 марта, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

По данным Минкомсвязи , "всего в мире заказано уже 430 тыс. паспортов болельщика"

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Столичные центры "Мои документы" выдали первую тысячу паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В центрах госуслуг "Мои документы" выдали первую тысячу паспортов болельщика чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по сообщениям Минкомсвязи России, "всего в мире заказано уже 430 тыс. паспортов болельщика".

Паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года можно получить в четырех центрах "Мои документы" Москвы: во флагманском офисе "Мои документы" в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в офисах, расположенных в районах Замоскворечье, Беговом и поселении Московском. Паспорта болельщиков будут выдаваться в центрах госуслуг до 15 июля.

Паспорт болельщика является нововведением России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут игры, а также право бесплатного проезда в пригородных поездах, городском общественном транспорте, аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию РФ в период проведения турнира.

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