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Тренер ПБК ЦСКА Итудис связал поражение от "Жальгириса" с отсутствием мотивации

Спорт
31 марта, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Армейский клуб проиграл со счетом 73:85

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ТАСС, 31 марта. Отсутствие мотивации стало причиной поражение российского ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги от литовского "Жальгириса". Такое мнение высказал главный тренер армейского клуба Димитрис Итудис, слова которого приводит пресс-служба турнира.

ЦСКА в гостях проиграл "Жальгирису" со счетом 73:85 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Московский клуб ранее досрочно оформил выход в плей-офф турнира.

"Я хотел бы поздравить "Жальгирис" с заслуженной победой, - сказал Итудис. - Мотивация - это волшебная вещь в спорте, мы не нашли достаточной мотивации для этой игры. Сегодня мы плохо оборонялись, нам нужно лучше готовиться. В целом же, мне не в чем упрекнуть своих игроков".

В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице, 5 апреля примет сербскую "Црвену Звезду".

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