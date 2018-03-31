Шайба Зайцева помогла "Торонто" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 31 марта. "Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Торонто" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (17-я минута), российский защитник Никита Зайцев (28), Митчелл Марнер (38), Джеймс ван Римсдайк (43) и Остон Мэттьюс (57). У проигравших отличились Энтони Бовилье (13), Джонни Бойчак (19), Брок Нельсон (31) и Джон Таварес (47).

Зайцев забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 13 очков (5 шайб + 8 передач).

"Торонто" набрал 101 очко в 78 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Айлендерс" располагаются на 12-й строчке с 74 очками в 78 встречах.

В следующем матче "Торонто" 1 апреля примет "Виннипег", "Айлендерс" в этот же день в гостях сыграют с "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Каролина" на выезде победила "Вашингтон" со счетом 4:1. Российский форвард гостей Валентин Зыков отметился точным пасом.