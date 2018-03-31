Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Зайцева помогла "Торонто" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

Спорт
31 марта, 4:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Зайцев

Никита Зайцев

© AP Photo/Kyusung Gong

ТАСС, 31 марта. "Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Торонто" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (17-я минута), российский защитник Никита Зайцев (28), Митчелл Марнер (38), Джеймс ван Римсдайк (43) и Остон Мэттьюс (57). У проигравших отличились Энтони Бовилье (13), Джонни Бойчак (19), Брок Нельсон (31) и Джон Таварес (47).

Зайцев забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 13 очков (5 шайб + 8 передач).

"Торонто" набрал 101 очко в 78 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Айлендерс" располагаются на 12-й строчке с 74 очками в 78 встречах.

В следующем матче "Торонто" 1 апреля примет "Виннипег", "Айлендерс" в этот же день в гостях сыграют с "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Каролина" на выезде победила "Вашингтон" со счетом 4:1. Российский форвард гостей Валентин Зыков отметился точным пасом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
2
Антонов: спецслужбы США резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
5
Источник: совладельца "Суммы" допросили в рамках трех дел о мошенничестве
6
В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники