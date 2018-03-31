Фазель: IIHF обсудит возможность увеличения количества игровых дней на турнире ОИ

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит формат мужского олимпийского турнира с точки зрения увеличения количества дней в расписании соревнований. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Мужской олимпийский турнир на Играх 2018 года проходил с 14 по 25 февраля. На предварительном этапе каждая команда провела три матча за четыре дня, а спустя два дня начинались игры за попадание в 1/4 финала. В случае победы в своем четвертьфинале команды также проводили три матча за четыре дня. Нынешний формат турнира использовался на трех последних Олимпиадах.

"Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, мы обсудим в нашей федерации, что можем сделать с нынешним форматом соревнований. Он очень сжатый, поскольку сделан ради игроков НХЛ. Ряд федераций хотели бы расширить этот формат, были и предложения, чтобы в турнире участвовали только молодые игроки", - сказал Фазель.

Мужской олимпийский турнир обычно начинается на второй неделе после старта Игр. "Соревнования, в основном, стартовали в среду, и почему бы их не начинать в воскресенье или понедельник. Это будет предмет для обсуждения федераций, но, несомненно, наша цель - привезти игроков НХЛ на Олимпиаду", - отметил Фазель.