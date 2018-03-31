Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гросс хочет продолжить тренировать сборную России по биатлону

Спорт
31 марта, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В субботу издание Kronen Zeitung сообщило, что специалист может возглавить команду Австрии после окончания действия его контракта с СБР

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что ему бы хотелось продолжить работу с командой. Слова немецкого специалиста приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

 

В субботу издание Kronen Zeitung сообщило, что 47-летний Гросс может возглавить команду Австрии после окончания действия его контракта с СБР.

"Мой контракт с Союзом биатлонистов России рассчитан до конца апреля 2018 года. До этого момента я являюсь тренером российской команды. Мне бы хотелось продолжить работу со сборной России. Никаких контрактов с другими национальными федерациями я не подписывал", - сказал Гросс.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
2
МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой
3
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
4
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники