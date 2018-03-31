"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" в матче ФНЛ, сократив отставание от лидера

ТАСС, 31 марта. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над "Тамбовом" со счетом 2:0 в выездном матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей голы забили Александр Соболев (16-я минута) и Дмитрий Ятченко с (54 с пенальти).

"Крылья Советов" набрали 64 очка в 30 матчах и занимают третье место в таблице ФНЛ. Самарский клуб отстает от красноярского "Енисея", идущего на первой позиции, на одно очко. "Тамбов" с 50 очками расположился на пятой строчке.

В следующем матче 7 апреля "Крылья Советов" на своем поле примут московский "Спартак-2". "Тамбов" в тот же день на выезде встретится с томской "Томью".

В другом матче "Оренбург" разгромил "Томь" на своем поле со счетом 3:0. "Оренбург" вышел на второе место, набрав 64 очка. Команда опережает "Крылья Советов" по результатам в личных встречах.