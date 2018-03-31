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Рыбус: "Локомотив" не сможет бороться за чемпионство с такой игрой, как против "Амкара"

Спорт
31 марта, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

"Локомотив" в субботу проиграл "Амкару" в рамках 24-го тура чемпионата страны со счетом 1:2

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" не должен себе позволять играть так, как в матче с "Амкаром", если хочет бороться за победу в чемпионате России по футболу. Такое мнение журналистам высказал защитник железнодорожников Мацей Рыбус.

"Локомотив" в субботу проиграл "Амкару" в рамках 24-го тура чемпионата страны. Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого качества искусственного газона на стадионе "Звезда" игру перенесли на "РЖД-Арену" в Москву. В турнирной таблице "Локомотив" продолжает лидировать, набрав 49 очков. Железнодорожники опережают московский "Спартак", занимающий второе место, на пять очков.

"Если мы собираемся бороться за чемпионство, так плохо играть нельзя. Первый тайм более или менее был под нашим контролем, но во втором мы потерялись, а "Амкар" хорошо контратаковал. Желание было, хорошо готовились, был настрой, но, может, не наш день был", - прокомментировал матч Рыбус.

"Нет, расслабленности не было. В раздевалке тренер наоборот сказал, что надо прибавлять и играть с головой. Напомнил, что мы уже проиграли им дома в текущем сезоне", - также сказал он.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. "Чувствовали себя как дома, поддержка была хорошая. Спасибо болельщикам, что поддерживали до конца", - отметил Рыбус.

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