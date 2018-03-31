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"Барселона" сыграла вничью с "Севильей", отыгравшись с 0:2 после выхода Месси на поле

Спорт
31 марта, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Аргентинский нападающий сравнял счет на 89-й минуте встречи

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ТАСС, 31 марта. "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" со счетом 2:2 в выездном матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

На 36-й минуте Франко Васкес вывел "Севилью" вперед, Луис Мурьель на 50-й минуте удвоил перевес хозяев. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который пропустил товарищеские матчи сборной против команд Италии (23 марта) и Испании (27 марта), вышел на поле на 58-й минуте вместо Усмана Дембеле. На 88-й минуте один мяч отыграл Луис Суарес, на 89-й минуте Месси сравнял счет в матче.

"Барселона" продолжает оставаться непобедимой в чемпионате Испании в текущем сезоне. Команда одержала 23 победы и семь раз сыграла вничью, набрав 76 очков и укрепив лидерство в чемпионате. "Севилья" с 46 очками занимает шестое место.

В следующем матче 7 апреля "Барселона" на своем поле примет "Леганес". "Севилья" в тот же день на выезде встретится с "Сельтой".

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