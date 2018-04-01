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"Урал" и "Рубин" сыграли вничью в первом матче на "Екатеринбург-Арене"

Спорт
1 апреля, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Эрик Бикфалви (73-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (34). На 70-й минуте полузащитник "Урала" Николай Димитров не реализовал пенальти. На 88-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку.

Данная встреча стала первой тестовой игрой, проведенной на стадионе "Екатеринбург-Арена", который примет встречи чемпионата мира 2018 года. Во время реконструкции стадиона "Урал" проводил домашние матчи на "СКБ-Банк Арене". В Екатеринбурге пройдут матчи группового этапа чемпионата мира Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

В турнирной таблице "Урал" занимает восьмое место, набрав 29 очков, "Рубин" с 28 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре "Урал" 8 апреля в гостях сыграет с "Тосно" из Ленинградской области, "Рубин" днем ранее примет грозненский "Ахмат".

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