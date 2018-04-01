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Командующий ЧФ и глава Севастополя заняли призовые места в регате "Русская весна - 2018"

Спорт
1 апреля, 16:53 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 1, апреля. /ТАСС

Яхтенная регата "Русская весна" на призы полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева проводится уже в четвертый раз

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Финал традиционной регаты "Русская весна - 2018" состоялся в Севастополе в воскресенье. Первое место заняла яхта севастопольских профессиональных яхтсменов Алексея Борисова и Ильи Ефремова, экипажи яхт командующего ЧФ РФ адмирала Александра Витко и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова заняли второе и третье место соответственно.

Яхтенная регата "Русская весна" на призы полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олега Белавенцева проводится уже в четвертый раз. В этом году в регате приняли участие порядка 200 спортсменов на 60 яхтах разных классов. Среди участников были главы регионов СКФО и ЮФО.

"Ветер был сильный, команды достойные, лично я убедился, что надо больше строить спортивных объектов для наших детей, мы проектируем сейчас школу парусного спорта в бухте Казачья, наверное, нужно подумать еще. Очень увлекательно, особенно для неподготовленного человека, мы были настроены на победу", - поделился впечатлениями от гонки с журналистами глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

В свою очередь командующий ЧФ РФ Александр Витко также отметил важность популяризации парусного спорта в России. "Нигде не увидишь больше такой романтики, вот это преодоление сегодняшнего свежего ветра, волнения, попытка быть первым - очень важно для детей, после этих ощущений дети приходят на флот", - добавил Витко.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя намерены оказывать поддержку развитию яхтенного спорта, который для города является традиционным видом.

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