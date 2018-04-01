Россиянка Солдатова завоевала два золота на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

ТАСС, 1 апреля. Россиянка Александра Солдатова одержала две победы во второй день этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Софии.

Спортсменка в упражнениях с обручем набрала 18,550 балла, второе место заняла Катрин Тасева из Болгарии (17,950), третьей стала ее соотечественница Боряна Калейн (17,750).

В упражнениях с мячом Солдатова показала результат 18,300 балла, на второй позиции ее соотечественница Екатерина Селезнева (17,800), третьей стала Тасева (17,650).

19-летняя Солдатова в Софии также завоевала две бронзовые награды - в упражнениях с булавами и лентой. В субботу она выиграла золото в многоборье, Селезнева стала второй.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 13 по 15 апреля в итальянском городе Пезаро.