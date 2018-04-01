Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Солдатова завоевала два золота на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Спорт
1 апреля, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

19-летняя Солдатова в Софии также завоевала две бронзовые награды - в упражнениях с булавами и лентой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александра Солдатова

Александра Солдатова

© Татьяна Валько/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Россиянка Александра Солдатова одержала две победы во второй день этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Софии.

Спортсменка в упражнениях с обручем набрала 18,550 балла, второе место заняла Катрин Тасева из Болгарии (17,950), третьей стала ее соотечественница Боряна Калейн (17,750).

В упражнениях с мячом Солдатова показала результат 18,300 балла, на второй позиции ее соотечественница Екатерина Селезнева (17,800), третьей стала Тасева (17,650).

19-летняя Солдатова в Софии также завоевала две бронзовые награды - в упражнениях с булавами и лентой. В субботу она выиграла золото в многоборье, Селезнева стала второй.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 13 по 15 апреля в итальянском городе Пезаро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
4
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
5
Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипалей
6
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
7
Путин внес в Госдуму поправки в КоАП об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники