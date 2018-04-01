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ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
1 апреля, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. ЦСКА одержал победу над "Ротовом" со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Георгий Щенников (44-я минута) и Понтус Вернблум (75), для которого этот гол стал пятым в сезоне, что является его высшим достижением, в сезонах-2012/13 и 2015/16 на его счету было по четыре мяча. У проигравших отличился Сверрир Ингасон (61). На 72-й минуте из-за травмы поле покинул вратарь хозяев Сергей Песьяков, его заменил Илья Абаев.

38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел 800-й матч в профессиональной карьере.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 44 очка и имея игру в запасе. "Ростов" с 27 очками идет на 12-й позиции, которая дает право остаться в премьер-лиге на следующий сезон.

В следующем туре ЦСКА 9 апреля примет московское "Динамо", "Ростов" днем ранее в гостях сыграет со столичным "Локомотивом".

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