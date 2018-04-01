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Дубровский: опасений за проведение в России турниров по прыжкам на лыжах с трамплина нет

Спорт
1 апреля, 21:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В воскресенье 1 апреля вступили в силу новые стандарты соответствия кодексу WADA, которые в будущем могут помешать России получать право на проведение международных соревнований

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МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский не опасается за проведение в России двух международных стартов 2018 года - сентябрьского Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском, а также декабрьского этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле. Об этом Дубровский сообщил ТАСС.

"У нас нет опасений за проведение в России Гран-при в Чайковском и этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле в связи со специальными условиями Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившими в силу с 1 апреля. Во-первых, наши соревнования попали в календарь гораздо раньше этих решений, во-вторых, представители FIS (Международной федерации лыжного спорта) на наших встречах гарантировали нам проведение этих стартов в России", - сообщил Дубровский.

В воскресенье 1 апреля вступили в силу новые стандарты соответствия кодексу WADA, которые в будущем могут помешать России получать право на проведение международных соревнований. Формально спортивные федерации могут и дальше проводить свои турниры на территории страны, однако WADA уже заявило о намерении препятствовать этому до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет полностью соответствовать кодексу организации.

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