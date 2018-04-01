Витюгов одержал вторую победу подряд на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 1 апреля. Россиянин Никита Витюгов одержал победу над немцем Георгом Майером во втором туре супертурнира в Германии.

В других матчах игрового дня норвежец Магнус Карлсен обыграл китаянку Хоу Ифань, француз максим Вашье-Лаграв оказался сильнее индийца Вишванатана Ананда, армянин Левон Аронян одержал победу над азербайджанцем Аркадием Найдичем, американец Фабиано Каруана и немец Маттиас Блюбаум сыграли вничью.

В турнирной таблице Витюгов сохранил единоличное лидерство, набрав 2 очка. Далее идут Аронян, Вашье-Лаграв, Карлсен (по 1,5), Каруана (1), Найдич, Майер, Ананд, Хоу Ифань, Блюбаум.

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.