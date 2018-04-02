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"Сан-Антонио" прервал 11-матчевую победную серию "Хьюстона" в НБА

Спорт
2 апреля, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В составе победителей 23 очка и 14 подборов на счету Ламаркуса Олдриджа

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Ламаркус Олдридж (справа) и Клинт Капела

Ламаркус Олдридж (справа) и Клинт Капела

© AP Photo/Darren Abate

ТАСС, 2 апреля. "Сан-Антонио" обыграл "Хьюстон" со счетом 100:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 25 очков. Центровой "Хьюстона" Клинт Капела оформил дабл-дабл - 11 очков и 10 подборов. В составе победителей лучшим игроком стал Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка и сделавший 14 подборов.

"Хьюстон" не смог продлить 11-матчевую победную серию. Ранее команда впервые в истории гарантировала себе победу в регулярном чемпионате НБА.

В следующем матче лидер Западной конференции дома сыграет с "Вашингтоном" 4 апреля. "Сан-Антонио", идущий четвертым на Западе, в этот же день встретится в гостях с "Лос-Анджелес Клипперс". Плей-офф НБА стартует 14 апреля.

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