"Сан-Антонио" прервал 11-матчевую победную серию "Хьюстона" в НБА

ТАСС, 2 апреля. "Сан-Антонио" обыграл "Хьюстон" со счетом 100:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 25 очков. Центровой "Хьюстона" Клинт Капела оформил дабл-дабл - 11 очков и 10 подборов. В составе победителей лучшим игроком стал Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка и сделавший 14 подборов.

"Хьюстон" не смог продлить 11-матчевую победную серию. Ранее команда впервые в истории гарантировала себе победу в регулярном чемпионате НБА.

В следующем матче лидер Западной конференции дома сыграет с "Вашингтоном" 4 апреля. "Сан-Антонио", идущий четвертым на Западе, в этот же день встретится в гостях с "Лос-Анджелес Клипперс". Плей-офф НБА стартует 14 апреля.