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Футболист "Урала" Чантурия выбыл на шесть месяцев из-за травмы колена

Спорт
2 апреля, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В понедельник днем он прошел медицинское обследование, по результатам которого футболисту был поставлен диагноз - повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава

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ТАСС, 2 апреля. Грузинский полузащитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Георгий Чантурия получил травму крестообразной связки коленного сустава на левой ноге. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В воскресенье "Урал" на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 24-го тура чемпионата России. На 74-й минуте из-за повреждения Чантурия был заменен.

В понедельник днем он прошел медицинское обследование, по результатам которого футболисту был поставлен диагноз - повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава.

"В ближайшее время футболисту будет проведена операция в Германии. Восстановление от травмы займет около шести месяцев. Мы желаем Георгию стойко выдержать это испытание и как можно быстрее вернуться на поле", - говорится в сообщении клуба. Таким образом, сезон для грузинского полузащитника закончен.

Чантурия перешел в "Урал" в 2016 году. В текущем сезоне он провел 17 матчей в составе команды, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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