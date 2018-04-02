Григоренко: ЦСКА должен показывать хорошую игру на протяжении всего матча, а не отрезками

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА необходимо показывать хорошую игру в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с петербургским СКА в каждом матче на протяжении всех 60 минут, а не только отрезками. Такое мнение журналистам высказал нападающий столичной команды Михаил Григоренко.

ЦСКА в понедельник на своей площадке проиграл в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 2:5 и уступает в серии - 1-2. Григоренко стал автором одной из шайб.

"Первый период и начало второго провалили, но потом добавили. При счете 1:4 тяжело с такой командой как СКА что- то пытаться делать, - сказал Григоренко. - У нас были отрезки, которые показывали, что мы можем играть. Нужно так играть 60 минут".

Впервые за долгое время в составе ЦСКА вышел на лед Константин Окулов, который в последний раз играл в январе. "Был небольшой мандраж, но потом все было хорошо. Конечно, тяжело без игровой практики", - отметил он.

Защитник СКА Егор Яковлев отметил, что соперник наказал петербургскую команду при счете 4:1 в их пользу. "При счете 4:1 мы чуть-чуть откатились, за что нас наказали, когда мы пропустили гол. В третьем периоде у соперника было немало штрафа, но мы его не реализовали. Будем его отрабатывать, хотя мы неплохо играли в зоне, но нужно забивать", - отметил Яковлев.

Следующий матч между командами пройдет также в Москве 4 апреля.