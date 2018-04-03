"Ювентус" сыграет с "Реалом" в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 3 апреля. Первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Турине и Севилье. Итальянский "Ювентус" примет испанский "Реал", тогда как "Севилья" встретится с немецкой "Баварией".

Финалисты Лиги чемпионов прошлого сезона "Ювентус" и "Реал" на сей раз встречаются уже на четвертьфинальной стадии. В июне в британском Кардиффе "Реал" разгромил туринцев со счетом 4:1, решающего успеха добившись после перерыва, когда в ворота Джанлуиджи Буффона влетели три мяча. За прошедшие 10 месяцев в составах команд изменений практически не произошло, однако если "Ювентус" вновь лидирует в чемпионате Италии, то "Реал" вскоре распрощается с национальным титулом, который должен вернуться "Барселоне".

В первой стадии плей-офф команды провели непростые матчи, при этом "Ювентус" с большим трудом сумел пройти английский "Тоттенхэм", победив в ответном матче в гостях - 2:1. В субботу "Ювентус" на своем поле достаточно легко обыграл "Милан" (3:1) в матче чемпионата Италии, до четырех очков увеличив отрыв от идущего вторым "Наполи". Мяч бывшего защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи стал первым, пропущенным туринцами в 11 матчах второго круга национального первенства. По пять "сухих" встреч провели голкиперы Буффон и Войцех Щенсный, которым Максимилиано Аллегри в 2018 году предоставляет примерно равное игровое время. Однако с "Миланом", как и в матчах с "Тоттенхэмом", играл 40-летний Буффон.

Забили же "Милану" Паоло Дибала, Хуан Куадрадо и Сами Хедира. Куадрадо впервые вышел на поле в нынешнем году, восстановившись после травмы. У колумбийца остался должок перед "Реалом" - в финале в Кардиффе он был удален с поля.

Против "Реала" не сыграют дисквалифицированные Мехти Бенатия и Миралем Пьянич.

"Реалу" осталась Лига чемпионов

"Реал" в субботу провел гостевой матч против аутсайдера чемпионата Испании "Лас-Пальмаса", разгромив соперника со счетом 3:0. Зинедин Зидан был настолько уверен в успехе, что предоставил отдых Криштиану Роналду, Иско, Серхио Рамосу, Тони Кроосу, Дани Карвахалю и Марсело. Голы же у мадридцев забили Гарет Бэйл (дважды) и Карим Бензема, причем француз и валлиец реализовали пенальти.

Зидану на пресс-конференции был задан вопрос про участие в матче Иско, который блистает за сборную Испании, недавно сделав хет-трик во встрече с командой Аргентины (6:1), однако в клубе не всегда попадает в состав. "Разница в том, что в сборной Иско проводит семь-восемь матчей за год, а в клубе - 60", - философски ответил Зидан, который в 1996-2001 годах выступал за "Ювентус", выиграв два чемпионата Италии и Межконтинентальный кубок. Скорее всего, во вторник в Турине вновь сыграет не Иско, а Гарет Бэйл.

За восемь туров до финиша "Реал" в чемпионате Испании отстает от "Барселоны" на 13 очков, и главной задачей на конец сезона у "Королевского клуба" остается Лига чемпионов.

В 1/8 финала "Реал" переиграл французский "Пари Сен- Жермен" - 3:1, 2:1, а Роналду продолжил забивать в каждом матче нынешнего турнира. Всего на счету португальца уже 12 голов в текущем розыгрыше, дважды он забил и "Ювентусу" в июньском финале.

Матч пройдет на "Ювентус-Арене" в Турине, начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

Измученная "Севилья" против довольной "Баварии"

В это же время на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" примет мюнхенскую "Баварию". "Севилья" впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и занимает лишь шестое место в чемпионате Испании, однако в субботу подопечные Винченцо Монтеллы провели яркий домашний матч против "Барселоны" (2:2), где могли победить лидера с разгромным счетом. Однако Франко Васкес и Луис Муриэль сумели забить лишь по мячу, а в концовке гости усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси сравняли счет.

Футболисты "Севильи" потратили большое количество сил, выступая основным составом, - не сыграли с "Барселоной" лишь дисквалифицированный Пабло Сарабия и Виссам Бен Йеддер, чьи два мяча позволили андалусийцам в 1/8 финала победить английский "Манчестер Юнайтед". При этом с "Баварией" не выйдет аргентинец Эвер Банега - ключевая фигура в центре поля, который получил в Лиге чемпионов уже три предупреждения.

"Бавария" в свою очередь накануне игры в Севилье провела домашний матч с дортмундской "Боруссией" - еще несколько лет назад главным конкурентом в чемпионате Германии. Однако на сей раз дортмундцы были разгромлены со счетом 6:0, пять мячей "Бавария" забила еще до перерыва. "Бавария" на 17 очков опережает в таблице "Шальке" и уже в конце недели должна в очередной раз стать чемпионом страны.

Под руководством Юппа Хайнкеса, который осенью сменил Карло Анчелотти, "Бавария" в нынешней Лиге чемпионов одержала шесть побед в шести матчах. Монтелла также пришел в "Севилью" уже по ходу сезона, успев провести лишь серию с "Манчестер Юнайтед" (0:0, 2:1).

Главным арбитром матча назначен итальянец Даниэле Орзато.

Ответные матчи состоятся в Мадриде и Мюнхене 11 апреля. В среду пройдут еще два первых матча 1/4 финала - встречаются английские клубы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", также "Барселона" примет итальянскую "Рому".