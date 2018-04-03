ФГР защитила молодежную сборную России по гандболу от фактической дисквалификации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение Европейской гандбольной федерации (EHF) лишить женскую молодежную сборную России (игроки до 19 лет) серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года является приемлемым, поскольку удалось избежать фактической двухлетней дисквалификации национальной команды по этому возрасту. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

EHF во вторник объявила об аннулировании результата российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы за то, что игроки национальной команды Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

"Решение, которое вынесло федерация, нас полностью устраивает, наш юридический отдел отработал хорошо. Самое важное - мы можем участвовать в предстоящем юношеском чемпионате Европы", - сказал Воронин.

ФГР решением EHF была оштрафована на 20 тысяч евро, сборная России до 19 лет условно отстранена на два года от участия в соревнованиях с испытательным сроком в два года.

Изначально нарушившие антидопинговые правила гандболистки были дисквалифицированы на 20 месяцев, позже срок наказания был сокращен до трех месяцев.